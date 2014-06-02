Україна звернеться до МАГАТЕ через захоплення Росією ядерного об'єкта в Сімферополі

Україна має намір звернутися до МАГАТЕ, оскільки ядерний об’єкт в Сімферополі у зв'язку з анексією Криму Росією не контролюється українською владою.

Про це міністр юстиції Павло Петренко заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Мова йде про те, що на території окупованого Криму є атомний реактор в Сімферополі, і ми згідно з міжнародними нормами і регламентами, як країна, несемо відповідальність за безпеку цього об'єкту і матеріалів, що мають ядерний статус. Тому ми готуємо відповідні скарги в МАГАТЕ в адресу країни, яка несанкціоновано захопила цей об'єкт із спеціальним статусом”, - сказав Петренко.

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Як повідомлялося, на території Криму, у Севастополі, розташований національний університет ядерної енергії і промисловості (СНУЯЕіП). Університет готує фахівців для атомної енергетики і промисловості, систем енергопостачання, фахівців з охорони навколишнього середовища, енергозберігаючих і комп'ютерних технологій .

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До складу науково-дослідної бази СНУЯЕіП, серед іншого, входить дослідний реактор ІР-100.

Цей діючий ядерний об'єкт закріплений за Україною і охоронявся спецпідрозділом внутрішніх військ.

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