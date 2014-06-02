У Єврокомісії хочуть довгострокового рішення щодо газу між Києвом і Москвою
Головна мета цих переговорів - не просто знайти рішення спірних питань, але знайти довгострокове рішення
В Європейській комісії не виключають, що переговори у тристоронньому форматі Україна-Росія-ЄС з газових питань не завершаться сьогодні і будуть продовжені завтра.
Про це повідомили власному кореспонденту УНІАН в понеділок в Європейській комісії.
"Зараз не можна виключати нічого. Коли можуть бути завершені ці переговори, сказати важко", - зазначили в Європейській комісії.
Читайте такожУ РФ кажуть про готовність до переговорів з Україною по всіх газових питаннях
При цьому в ЄК зазначили, що головна мета цих переговорів - не просто знайти рішення спірних питань, але знайти довгострокове рішення.
Читайте також«Газпром» готовий знижувати ціну газу для України
Як повідомлялося, черговий раунд переговорів за участі європейського комісара з енергетичних питань Гюнтера Еттінгера, міністрів енергетики України і Росії Юрія Продана і Олександра Новака почалися у другій половині понеділка в Брюсселі. Попередньо очікувалося, що переговори будуть завершені до 18.00.
Читайте також«Нафтогаз» направив «Газпрому» пропозиції щодо зміни контракту