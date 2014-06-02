Україна і РФ домовилися, що не будуть вирішувати газове питання в Стокгольмському суді - Міллер

Росія і Україна домовилися, що ні одна зі сторін не піде в Стокгольмський суд, заявив глава «Газпрому» Олексій Міллер в інтерв'ю російському телеканалу, повідомляють РИА Новости.

Також Міллер повідомив, що дата наступної тристоронньої зустрічі по газу Росія-Україна-ЄС не визначена, але вона може відбутися до 9 червня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна вирішила всі «безперечні» моменти з «Газпромом» на 786 млн дол., але готова подати позов до Стокгольмського арбітражу у понеділок 2 червня.







