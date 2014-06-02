Міллер: домовленості щодо поставок газу в Україну можуть бути досягнуті до 9 червня
21:19, 02 червня 2014Енергетика
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Глава "Газпрому" заявив, що домовленості щодо поставок газу в Україну можуть бути досягнуті до 9 червня.
Домовленості щодо поставок газу в Україну можуть бути досягнуті до 9 червня/ Фото УНІАН
"Якщо до 9 числа не вдасться домовитися, то тоді буде введений режим передоплати. Чи будуть досягнуті якісь домовленості, які дозволять це рішення трошки здвинути. Все буде залежати від того, як будуть йти переговори", - сказав глава"Газпрому" Міллер в інтерв'ю російському телеканалу, повідомляють РИА Новости.
Міллер також повідомив, що Україна і РФ домовилися, що не будуть вирішувати газове питання в Стокгольмському суді.
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