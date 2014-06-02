Ціна на російський газ для України становитиме понад $268 - єврокомісар Еттінгер

Про це Еттінгер заявив у понеділок в Брюсселі по завершенні переговорів між Україною, Росією та Європейською комісією щодо спірних газових питань, повідомляє власний кореспондент УНІАН в Брюсселі.

”Ми обговорювали ціну на майбутнє. Пропозиції мають бути обговорені урядами та спеціалістами. Мої очікування були такими, що це буде пакет до червня 2015 року, щоб у нас були середньострокові гарантії безпеки постачання газу. Ціна буде вище, ніж 268 і нижче, ніж 485”, - сказав він.

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Крім того, комісар повідомив і про те, що постачання газу не буде пов`язано з передоплатою.