Ціна на російський газ для України становитиме понад $268 - єврокомісар Еттінгер
23:08, 02 червня 2014Енергетика
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Європейський комісар Гюнтер Еттінгер говорить, що ціна на російський газ для України буде вище, ніж 268, але нижче, ніж 485 дол за тис куб м.
Ціна на російський газ буде не менше 268 доларів / Фото УНИАН
Про це Еттінгер заявив у понеділок в Брюсселі по завершенні переговорів між Україною, Росією та Європейською комісією щодо спірних газових питань, повідомляє власний кореспондент УНІАН в Брюсселі.
”Ми обговорювали ціну на майбутнє. Пропозиції мають бути обговорені урядами та спеціалістами. Мої очікування були такими, що це буде пакет до червня 2015 року, щоб у нас були середньострокові гарантії безпеки постачання газу. Ціна буде вище, ніж 268 і нижче, ніж 485”, - сказав він.
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Крім того, комісар повідомив і про те, що постачання газу не буде пов`язано з передоплатою.
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