Росія вимагає від України погасити $1,5 млрд боргу за газ до 9 червня

Україна повинна за тиждень погасити борг за листопад-грудень 1,451 мільярда доларів і розпочати платежі за квітень-травень, заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, пише "Прайм".

"Сьогодні позиція російської сторони залишилася колишньою. Ми дотримуємося позиції, яка була тиждень тому обговорена і підтверджена Єврокомісією, про необхідність оплати протягом тижня заборгованості за листопад і грудень у розмірі 1,451 мільярда доларів. І почати платежі за квітень і травень", - сказав Новак в ефірі "Першого каналу" за підсумками чергового раунду тристоронніх переговорів щодо газу в Брюсселі.

"Газпром" і "Нафтогаз України" розпочали консультації щодо ціни на газ і графіку погашення решти боргу.

«Ми почули, в тому числі готовність України оплатити поставки за листопад і грудень. І термін, який ми обговорювали, був обумовлений домовленостями, які були досягнуті тижнем тому - 26 травня в Берліні. Це мова йде про погашення заборгованості, зокрема частково, в розмірі 500 мільйонів доларів за квітень-травень. Ми говорили сьогодні, що термін оплати обмежений терміном введення механізму передоплати - 9 червня», - повідомив Новак в ефірі телеканалу "Росія 24".

Раніше в понеділок Росія отримала від України перший платіж в рахунок погашення боргу за газ у розмірі 786 мільйонів доларів.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер відзначав, що "Нафтогаз" підтвердив свою платоспроможність за боргами.