На світових торгах у вівторок, 3 червня, ціни на нафту Brent тримаються поблизу тритижневого мінімуму - близько $109 за барель на тлі хороших економічних показників США і Китаю - найбільших споживачів нафти, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent з поставкою в липні вже подорожчали на $0,10, до $108,93 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,08 до $102,55 за барель.

Читайте такожДобудова нафтопроводу "Одеса-Броди" ускладнюється - польський прем'єрТемп росту сектору послуг Китаю в травні був максимальним за шість місяців, згідно з офіційною статистикою, а за даними приватного дослідження, кількість експортних замовлень зросла, але виробнича активність скоротилася.

На думку аналітиків, результати обох досліджень збіглися з очікуваннями, тому ціни на нафту поки сильно не реагують. Азіатські ринки все ще під тиском виробничих показників США - зростання активності в промисловості США прискорилося у травні, згідно з остаточними даними Markit.

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