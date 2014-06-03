"Газпром" вже прорахував зниження обсягів і цін поставок в Європу

"Газпром" очікує зниження обсягу постачань в країни Західної Європи в 2014 році на 2% - до 158,4 мільярда кубометрів, передає РІА "Новости" з посиланням на документи газового холдингу.

Обсяг поставок за підсумками минулого року становив 161,5 мільярда кубометрів за середньою ціною 387 доларів за тисячу кубів. Бюджет ВАТ "Газпром" на 2014 рік розрахований на зниження середньої ціни реалізації газу в країни далекого зарубіжжя до 372 доларів за тисячу кубометрів.

Читайте такожУ Єврокомісії хочуть довгострокового рішення щодо газу між Києвом і Москвою Поставки газу в СНД і Балтію в поточному році знизяться до 56,4 мільярда кубометрів з 59,4 мільярда в 2013 році. Середня ціна газу для країн СНД і Балтії в минулому році становила 272 долари за тисячу кубів.

Загальна вартість поставок газу "Газпрому" до європейських країн, включаючи Туреччину, за винятком країн колишнього СРСР, в 2013 році склала 63,1 мільярда доларів, вартість поставок в СНД і Балтію - 15,3 мільярда доларів. У 2012 році вартість поставок газу становила 55,9 мільярда доларів і 19,9 мільярда доларів відповідно.

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