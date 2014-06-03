У Єврокомісії вчорашні газові переговори називають «справжнім прогресом»

У Європейській комісії вважають «справжнім прогресом» переговори, які відбулися між Україною, Росією та Європейською комісією щодо газових питань в Брюсселі 2 червня.

«Справжній прогрес був досягнутий на тристоронній енергетичній зустрічі між ЄС, Росією та Україною», - так оцінила подію представник Єврокомісії Піа Аренкилде Хансен на своїй сторінці в Твіттері.

Як повідомлялося раніше, в ході переговорів сторони не дійшли остаточних домовленостей щодо спірних питань. Російська сторона наполягає на повному погашенні НАК «Нафтогаз України» заборгованості за листопад-грудень у розмірі 1 млрд 451 млн дол. і оплаті за газ, спожитий у квітні-травні.

Зважаючи на те, що українська сторона почала виплачувати борги, «Газпром» відклав введення попередньої оплати за постачання газу до 9 червня, одночасно до цієї ж дати відтермінувавши і подачу позову до Стокгольмського арбітражного суду.

А втім, Європейська комісія наполягає на довгостроковому вирішенні питання. Так, зокрема, європейський комісар з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер сподівається, що сторони не зможуть дійти згоди, зокрема, в частині ціни на газ на період до червня 2015 року. Він повідомив, що ціна буде більше, ніж 286 дол., але менше, ніж 485 дол.

Крім того, були досягнуті домовленості про те, що передоплати для України за газ за червень не буде.