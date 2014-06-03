«Нафтогаз» підтвердив, що відклав подачу позову проти «Газпрому»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подасть позов у Стокгольмський арбітражний суд до російського газового монополіста компанії «Газпром», якщо ближчим часом не будуть врегульовані всі питання щодо ціни і умов поставок російського газу в Україну, йдеться у повідомленні «Нафтогазу».

Згідно з повідомленням, у рамках тристоронніх переговорів у Брюсселі «Нафтогаз» і «Газпром» приступили до обговорення пакетної угоди, яка має врегулювати всі аспекти газового спору про придбання українською стороною російського природного газу.

При цьому в повідомленні наголошується, що питання перенесення спору до Стокгольмського арбітражу безпосередньо залежатиме від результатів цих переговорів.

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Як повідомляв УНІАН, 27 травня голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що «вікно для переговорів» щодо ціни на газ для України відкриється тільки після погашення боргу, що накопичився.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. (786 млн вже сплачено) за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його у 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

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З огляду на те, що українська сторона почала виплачувати борги, «Газпром» відклав до 9 червня введення передоплати за поставки газу.

Тим часом, Європейська комісія наполягає на довгостроковому вирішенні питання. Європейський комісар з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер висловив сподівання, що сторони зможуть дійти згоди, зокрема, в частині ціни на газ на період до червня 2015 року. Він повідомив, що ціна буде більша, ніж 286 дол., але менша, ніж 485 дол.

Крім того, досягнуто домовленість про те, що передоплати для України за газ за червень не буде.