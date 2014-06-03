У "Газпромі" поки відмовилися назвати нову ціну газу для України

У російській компанії "Газпром" відмовилися назвати нову ціну газу для України до завершення переговорів з цього питання.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на прес-конференції в Москві офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов сказав: "Яка буде ціна - може бути, якісь орієнтири ми назвемо, коли домовимося, але ніяк не раніше".

Відповідаючи на питання УНІАН про те, яка ймовірність, що нова ціна російського газу для України буде наближена до 268,5 дол. за тис. куб. м, на чому наполягає Україна, Купріянов сказав: "Що стосується ціни, ви кажете, що українська сторона наполягає на цій ціні. Ви не знаєте, на чому вона наполягає, тому що знаєте тільки те, що говориться публічно".

Зі свого боку, генеральний директор компанії "Газпром експорт" Олександр Медведєв зазначив, що ціна для України, яку називає єврокомісар з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер, "відповідає і нашим уявленням на ринку Європи".

Як відомо, вчора, 2 червня, Еттінгер сказав, що ціна газу для України повинна становити 350-380 дол. за 1 тис. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що «вікно для переговорів» за ціною на газ для України відкриється тільки після погашення накопиченого боргу, можливе зниження ціни, за рахунок скасування експортного мита, як це було у відповідності з Харківською угодою.

30 травня управління зв'язків із громадськістю НАК "Нафтогаз України" повідомило, що перерахував "Газпрому" 786,3 млн дол. в рахунок оплати за природний газ, імпортований у лютому-березні 2014 року за ціною 286,5 дол. за тисячу кубометрів, який НАК не оскаржувала.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. (786 млн. вже сплачено) за постачання газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова оплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

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