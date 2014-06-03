У "Газпромі" заявляють, що не мають відношення до кримського газу

У "Газпромі" заявляють, що не мають відношення до газу, накопиченого в підземних сховищах в анексованому Криму, на поверненні вартості якого наполягає українська сторона.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

"Ми до цих обсягів ніякого відношення не маємо, і тому пред'являти з цього приводу претензії до "Газпрому" немає жодних підстав", - заявив він.

За словами Купріянова, у п'ятницю в ході переговорів у Берліні питання про повернення грошей за газ, що залишився в Криму, порушувалося, але вже вчора (2 червня на переговорах в Брюсселі – УНІАН) тема не обговорювалася.

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Як повідомляв раніше УНІАН, запаси газу в українських підземних сховищах за минулий тиждень збільшилися на 8,05% і станом на 2 червня становлять 11,752 млрд кубометрів.

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Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

Росія незаконно окупувала і анексувала український Крим у березні поточного року.

16 березня за військової й політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта із статусом республіки.

18 березня у Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.



