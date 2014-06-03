Переговори між «Нафтогазом» і «Газпромом» можуть продовжитися вже сьогодні

Про формат та місце проведення переговорів не повідомляли / Фото УНІАН

Переговори щодо ціни на газ між російським газовим монополістом «Газпромом» і НАК «Нафтогаз України» будуть продовжені, можливо, вже сьогодні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції у Москві повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.

"Ми вчора провели вельми конструктивний раунд переговорів. Переговори продовжаться ближчим часом, можливо, вже сьогодні. Ми розраховуємо, що зможемо дійти взаємоприйнятного рішення", - сказав він.

"Є зрушення, є переговорний процес, ясно, що позиції не можуть відразу співпасти, але вчора, по суті, упродовж учорашнього дня, всі пропозиції, які сформулювала українська сторона, були розібрані. Є розуміння того, як рухатися далі", - підкреслив Купріянов.

При цьому він відмовився повідомити про формат і місце проведення переговорів.

За словами Купріянова, питання не в тому, щоб діяти жорсткіше стосовно України, оскільки це може спровокувати кризу, проте "м'якотіла позиція" не дозволить добитися для РФ прийнятних умов.

"Це мистецтво можливого - потрібно і жорсткість проявляти, і бути досить гнучким", - сказав офіційний представник «Газпрому», зазначивши, що, оскільки Україна почала погашати заборгованість, ухвалено рішення про перенесення терміну введення передоплати на 9 червня.

За його словами, це доводить, що українська сторона хоче і має намір домовлятися, і в цих умовах потрібен час для переговорів.

Як повідомляв УНІАН, у ході переговорів, які відбулися між Україною, Росією і Європейською комісією з газових питань у Брюсселі 2 червня, сторони не досягли остаточних домовленостей із спірних питань. Російська сторона наполягає на повному погашенні НАК «Нафтогаз України» заборгованості за листопад-грудень у розмірі 1 млрд 451 млн дол. і сплати газу, спожитого у квітні-травні.

З огляду на те, що українська сторона почала сплачувати борги, «Газпром» відклав введення передоплати за поставки газу до 9 червня, одночасно до цієї ж дати відклавши і подання позову до Стокгольмського арбітражного суду.

Тим часом, Європейська комісія наполягає на довгостроковому вирішенні питання. Так, зокрема, європейський комісар з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер сподівається, що сторони зможуть дійти згоди, зокрема, в частині ціни на газ на період до червня 2015 року. Він повідомив, що ціна буде більша, ніж 286 дол., але менше, ніж 485 дол.

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