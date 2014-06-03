Україна закликає європейців заблокувати будівництво "Південного потоку"

Україна є надійним партнером, і європейські країни повинні заблокувати будівництво газопроводу "Південний потік", що йде в обхід України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Ми закликаємо європейських партнерів заблокувати будівництво газопроводу "Південний потік". Україна - надійний партнер", - сказав глава уряду.

Він підкреслив, що проект будівництва газопроводу «Південний потік» не має нічого спільного з побудовою системи енергобезпеки в Європі. «Ми вважаємо, що проект «Південний потік» - це проект, який має на меті збільшити енергозалежність Європи й виключити Україну із загальної енергетичної політики з ЄС. Це проект, який посилить позиції російського "Газпрому" в Європі. Він не має нічого спільного з політикою енергобезпеки в Європі», - сказав глава уряду.

Крім того, Яценюк зазначив, що недавні спроби підірвати українську газотранспортну систему – теж частина лобіювання «Південного потоку». «У нас були спроби здійснити атаки на українську газотранспортну систему. Ці спроби були на території Івано-Франківської області. Нам вдалося уникнути жертв і переривання транзиту. Але ми розуміємо, що такі спроби робилися для дискредитації української газотранспортної системи, переривання транзиту й доведення нашим партнерам думки, що Україна – нестабільна країна. Але головне, ці спроби здійснювалися з метою легітимізації «Південного потоку», - сказав Яценюк.

Читайте такожПереговори між «Нафтогазом» і «Газпромом» можуть продовжитися вже сьогодні

Як повідомляв УНІАН, вчора єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер заявив німецькому тижневику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, що проект газопроводу «Південний потік» не просунеться, поки Росія не змінить свій курс щодо політичної кризи в Україні

«Ми відновимо переговори, коли російський партнер знову буде дотримуватись норм міжнародного права і буде готовий до конструктивної співпраці на основі нашого енергетичного законодавства», - зазначив Еттінгер.

Читайте такожЄврокомісія наполягає на перегляді угод щодо "Південного потоку"

Раніше Еттінгер попередив Москву про посилення позиції Євросоюзу щодо планів «Газпрому» побудувати в Європі «Південний потік». Еттінгер заявляв, що не схильний відмовлятися від заходів «третього енергопакету», особливо у світлі подій у Криму та східній Україні, а також заявив, що рішення щодо «Газпрому» затьмарені політикою.

Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект російської компанії «Газпром» із будівництва газопроводу в обхід України потужністю 63 млрд куб. м газу щорічно. Планується, що він проходитиме через Чорне море до країн Південної й Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту й виключення транзитних ризиків. Початок поставок по газопроводу заплановано на кінець 2015 року, вихід на повну потужність - у 2018 році.

Планувалося, що морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від російського узбережжя до Болгарії. Загальна довжина чорноморської ділянки становитиме понад 930 км, максимальна глибина - понад 2 км.

Сухопутна ділянка газопроводу довжиною близько 1455 км пройде територією Болгарії, Сербії, Угорщини та Словенії до Італії. Від основного маршруту будуть побудовані відведення до Хорватії та Сербії.

Наприкінці 2011 року Росія досягла домовленості з Туреччиною про отримання остаточного дозволу на будівництво газопроводу «Південний потік» у турецькій винятковій економічній зоні в Чорному морі.

