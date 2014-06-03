Яценюк розповів про результати газових переговорів з Росією

Росія відмовилася від планів відключити газ для України і не вводитиме передоплату за паливо, заявив під час виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Росія відмовилася від планів з відключення України від поставок природного газу, знято питання щодо попередньої оплати за російський природний газ», - сказав глава уряду.

При цьому він зазначив, що на даний момент продовжуються переговори між головою НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим і головою «Газпрому» Олексієм Міллером. Підсумком цих переговорів має стати новий контракт між компаніями з урахуванням вимог України щодо ціни на газ. В іншому разі, за словами Яценюка, Україна буде вимушена направити позов до Стокгольмського арбітражного суду.

Крім того, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна не платитиме «політичну» ціну за газ в 500 дол. за тисячу кубометрів, вважає ринковою ціну в 268 дол. за 1 тис. куб. м і розраховує досягти компромісу з «Газпромом» у рамках переговорів, що продовжуються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми розуміємо, що ціна в 268 дол. США була нічим іншим, як хабаром попередній владі. Проте ми вважаємо таку ціну ринковою і наполягаємо на збереженні цієї ціни», - сказав глава уряду.

Він підкреслив, що нинішня ціна, встановлена для України у розмірі 500 дол. за тисячу кубометрів палива, є політичною і Україна вважає її політичною. За словами Яценюка, питання ціни є ключовим питанням переговорів, які зараз проходять у Берліні між главами НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболевим і главою «Газпрому» Олексієм Міллером.

«Вчора почався переговорний процес між «Нафтогазом» і «Газпромом». Я дуже стримано оцінюю перспективи цих переговорів. Уряд очікує завершення переговорів із "Газпромом" до кінця тижня», - сказав Яценюк. При цьому він зазначив, що питання відключення газу й звернення до арбітражного суду не знято з порядку денного.

Разом із тим Яценюк не виключив, що переговори можуть виявитися спробою російської сторони «відтягнути час», і зазначив, що «до кінця тижня уряд очікує завершення переговорів із «Газпромом».

«Ні за яких обставин Україна не платитиме Росії 500 дол. за тисячу кубометрів газу. Це не ринкова ціна, це політична ціна. Якщо Росія розглядає Україну як дійну корову, то вона помиляється. Ми націлені на захист своїх інтересів. Якщо угода не буде досягнута в рамках передарбітражного спору – ми йдемо до Стокгольмського суду. Ми нічого не просимо у Росії, ми вимагаємо ринкового підходу. Ми готові платити, але тільки не політичну, а ринкову ціну», - підкреслив Яценюк.

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