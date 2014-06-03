«Нафтогаз» розділять на дві компанії

Уряд у рамках реформи енергетичного сектора має намір створити на базі Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» два публічних акціонерних товариства з транзиту і зберігання газу, а також залучити європейських та американських інвесторів до модернізації та експлуатації української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу в парламенті заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Кабмін буде приймати рішення щодо реформування Нак («Нафтогазу України» - УНІАН). На базі НАКу ми будемо створювати дві додаткові компанії, як цього вимагає Енергетична хартія, наша участь в Енергоспівтоваристві і Третій енергопакет, - сказав Яценюк. - Україна створить публічне акціонерне товариство «Українська газотранспортна система», яке буде відповідати тільки за прокачування газу магістральними шляхами. Друге - Україна створить публічне акціонерне товариство «Українські газові сховища», яке буде займатися накопиченням і відпуском газу всім суб'єктам господарювання».

При цьому Яценюк зазначив, що Україна пропонує спільний проект з експлуатації та модернізації газотранспортної системи. «Європейські та американські інвестори повинні бути залучені до модернізації та експлуатації ГТС, і для цього буде створено акціонерне товариство «Українська газотранспортна система».

Також Яценюк розказав, що Кабмін розглядає два сценарії оцінки дефіциту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2014 року.

За його словами, «за 2013 рік уряд Януковича не сплатив близько 1,5 млрд дол. за отриманий газ. "Газпром" у 2013 році на рік уперед сплатив транзит газу. Тобто, 2,5 млрд дол., які ми могли б отримати цього року, – їх уже немає".

Як зазначив Яценюк, "загальний борг, який уряд отримав, прийшовши до влади, – 2,2 млрд дол. Якщо порахувати за прокачування газу й взяти до уваги платежі за кредитами, то, за оптимістичним сценарієм, ми оцінюємо дефіцит "Нафтогазу" в 62 млрд, за песимістичним – 93 млрд (грн - УНІАН)».

Раніше, в квітні, Кабінет міністрів України прогнозував, що дефіцит державного енергохолдингу НАК «Нафтогаз України» в 2014 році становитиме близько 37 млрд грн. У березні Міжнародний валютний фонд прогнозував зростання загального дефіциту державного бюджету й бюджету Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на рівні 10-12% ВВП у випадку, якщо в країні не будуть проведені реформи в енергетичному секторі.

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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