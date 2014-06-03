Україна до зими може закачати в сховища газ із Європи

В українських підземних сховищах газу на даний момент накопичено близько 12 млрд кубометрів палива, але для того, щоб пережити зиму, необхідно купити і закачати ще не менш як 7 млрд кубометрів, заявив під час виступу в парламенту прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«У ПСГ - на момент приходу нашого уряду (у лютому 2014 року – УНІАН) - у нас було близько 5 млрд кубометрів газу. І це практично буферний газ, який не можна було піднімати, – сказав Яценюк. - Зараз, станом на ранок сьогоднішнього дня, у нас 12 млрд кубометрів газу. Щоб пройти зиму, нам мінімально треба купити 7 млрд кубометрів газу».

При цьому Яценюк зазначив, що необхідний ресурс може бути одержаний завдяки реверсивним поставкам палива, які будуть налагоджені вже цього року.

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Як повідомляв УНІАН, станом на початок червня запаси газу в українських підземних сховищах збільшилися на 8,5% - до 10,881 млрд кубометрів з 10,03 млрд кубометрів. «Нафтогаз України» за підсумками травня 2014 року планував імпортувати близько 3,4 млрд кубометрів природного газу з Російської Федерації.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. 100% акцій компанії «Укртрансгаз» є власністю НАК «Нафтогаз України».