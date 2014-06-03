Яценюк хоче віддати газ власного видобутку на потреби населення

Газ, який видобувається в Україні в обсязі близько 20 млрд кубометрів на рік, має бути повністю направлений на потреби населення, і цей принцип необхідно прийняти у вигляді окремого закону, заявив під час виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «ми наполягатимемо на тому, щоб загальний обсяг газу власного видобутку йшов на потреби населення. У нас із 20 млрд кубометрів газу власного видобутку 15 млрд йде на потреби населення, а 5 млрд – у промисловість, внаслідок того, що в парламенті кілька разів не приймався закон, який би зобов'язував будь-які компанії, що займаються видобуванням газу в Україні, віддавати його на потреби населення».

За словами Яценюка, сьогодні завдання уряду – зберегти поточний рівень видобування газу і переконати парламент ухвалити необхідні закони.

Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні у січні-квітні 2014 року збільшився порівняно з січнем-квітнем 2013 року на 1,5% - до 6,5 млрд кубометрів.

У 2013 році видобуток природного газу в Україні збільшився порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів. Україна в 2013 році скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів.

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