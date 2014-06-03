Будівництво LNG-терміналу ускладнює позиція Туреччини - Яценюк

Реалізацію проектів із поставки скрапленого природного газу (LNG) в Україну ускладнює невизначеність Туреччини щодо дозволу на транспортування цього газу на українські термінали через протоку Босфор.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«На превеликий жаль, не вирішено одне з основних питань - це як пройти Босфор. Я розмовляв із прем'єр-міністром Туреччини і звернувся з проханням, щоб ми розглянули можливість транспортування LNG через Босфор. Поки цієї відповіді немає», - заявив Яценюк.

За його словами, поки Україна не вирішила питання транзиту скрапленого газу, проект будівництва LNG-терміналу дуже складно здійснити.

Яценюк зазначив, що Україна може відмовитися від будівництва терміналів, при цьому взяти їх в оренду в американських компаній, «але так само, все упирається в протоку, яку неможливо зараз пройти».

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2010 року було створено державне підприємство «Національний проект «LNG-термінал», яке мало координувати роботу з будівництва терміналу з прийомки зрідженого природного газу в обсягу 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал», будівництво якого Кабмін затвердив у серпні того ж року.

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26 листопада 2012 року Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду на 1 млрд євро про співпрацю щодо реалізації національного проекту «LNG-термінал». Як стало відомо, скандальний документ було підписано колишнім головою Держінвестпроекту Владиславом Каськівом з нібито представником компанії Джорді Бонвеї, який не мав повноважень на це і, за інформацією ЗМІ, виявився лижним інструктором.

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Після цього інциденту Держінвестпроекту так і не вдалося залучити нового інвестора.

19 листопада 2013 року було підписано угоду між Національним проектом «Ел Енджі Термінал» і компанією Excelerate Energy Limited Partnership (США) про істотні умови договору фрахту, що передбачають надання в оренду спеціальних суден місткістю 138 тис. куб. м або 151 тис. куб. м у період з першого кварталу 2015 року строком на 5 (10) років.

17 березня 2014 року новий Кабінет міністрів призначив Сергія Євтушенка новим керівником Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами.

Наприкінці травня Євтушенко озвучив плани знайти найближчим часом джерела фінансування будівництва LNG-терміналу в Одеській області. За його словами, якщо з'явиться фінансування, то вже через 12 місяців Україна зможе почати поставки скрапленого газу. А його вартість із урахуванням транспортування становитиме близько 380 дол. за 1 тис. куб. м, якщо це буде газ із Європи, і 220-230 дол. за 1 тис. куб. м, якщо постачальником будуть США, а обсяги поставок становитимуть 5 млрд куб. м газу на рік, притому що вартість переобладнання причалу для прийому скрапленого газу становить всього 35-36 млн євро.

Довідка УНІАН. Національний проект «LNG Україна» реалізує Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України. Проект передбачає будівництво терміналу для регазифікації зрідженого природного газу, який буде розташований в морському порту «Южний» ПАТ «Укртранснафти» в Комінтернівському районі Одеської області.