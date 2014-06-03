В Україні зріс тариф на транспортування газу по ГТС

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), з 1 червня 2014 року підвищила середній тариф для компанії «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, за транспортування газу магістральними газопроводами на 9,2% - до 138,4 грн за тис. куб. м з 126,7 грн за тис. куб. м.

Про це йдеться у постанові комісії №786 від 30 травня 2014 року.

Згідно з документом, НКРЕ ухвалила рішення збільшити загальний тариф на транспортування природного газу на 3,3% - до 366,7 грн за тис. кубометрів з 355 грн за тис. куб. м.

При цьому середньозважений тариф на поставки природного газу зберігся на рівні 47,9 грн за тис. кубометрів. Зміни не торкнулися також тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, що становить 325,6 грн за тис. кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 травня 2014 року НКРЕ підвищила середній тариф за транспортування газу магістральними газопроводами для «Укртрансгазу» на 35% - до 126,7 грн за тис. куб. м. Загальний тариф на транспортування природного газу - до 355 грн за тис. кубометрів з 287 грн за тис. куб. м.

Також НКРЕ збільшила тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, до 325,60 грн за тис. кубометрів з 265 грн за тис. куб. м.

Середньозважений тариф на поставки природного газу зріс до 47,9 грн за тис. кубометрів з 43,7 грн за тис. куб. м.

Довідка УНІАН. Компанія «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 ПСГ загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

НКРЕ здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці і нафтогазовому комплексі, забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.