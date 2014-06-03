Єврокомісія закликала Болгарію зупинити будівництво "Південного потоку"

Єврокомісія закликала Болгарію зупинити роботи з будівництва російського газопроводу "Південний потік".

Як заявила у вівторок, 3 червня, офіційний представник Єврокомісії Сабіне Бергер, "угоди, укладені державами-членами ЄС і Росією щодо газопроводу "Південний потік", не відповідають законодавству ЄС". За її словами, законодавство Євросоюзу не допускає, щоб постачальник газу одночасно контролював доступ до трубопроводів, повідомляє пише DW з посиланням на агентство dpa.

Бергер наголосила, що Єврокомісія не блокує проект за участю російської компанії "Газпром", але наполягає на його перегляд "у світлі енергетичної безпеки ЄС". Крім того, процес затвердження проекту будівництва газопроводу був припинений після анексії Криму Росією.

Читайте такожЄС буде блокувати «Південний потік» до зміни позиції Росії відносно України

У свою чергу, Болгарія відчуває сильну залежність від російського газу і розглядає "Південний потік" як пріоритетний проект національного масштабу. З його допомогою країна сподівається повністю задовольнити свою потребу в газі. Створення газопроводу дозволило б Росії постачати газ до Західної Європи в обхід України.

Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект російської компанії «Газпром» із будівництва газопроводу в обхід України потужністю 63 млрд куб. м газу щорічно. Планується, що він проходитиме через Чорне море до країн Південної й Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту й виключення транзитних ризиків. Початок поставок по газопроводу заплановано на кінець 2015 року, вихід на повну потужність - у 2018 році.

Планувалося, що морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від російського узбережжя до Болгарії. Загальна довжина чорноморської ділянки становитиме понад 930 км, максимальна глибина - понад 2 км.

Сухопутна ділянка газопроводу довжиною близько 1455 км пройде територією Болгарії, Сербії, Угорщини та Словенії до Італії. Від основного маршруту будуть побудовані відведення до Хорватії та Сербії.

Наприкінці 2011 року Росія досягла домовленості з Туреччиною про отримання остаточного дозволу на будівництво газопроводу «Південний потік» у турецькій винятковій економічній зоні в Чорному морі.