Американське ядерне паливо зменшить залежність України від РФ - Яценюк

Україна зможе знизити залежність від постачань ядерного палива компанії «ТВЕЛ» (Росія) завдяки подовженому контракту з американською компанією Westinghouse на поставки палива до 2020 року.

Про це заявив у ході виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«З метою подолання залежності від Росії по твелах (тепловиділяючі елементи - УНІАН) уряд України ухвалив рішення про диверсифікацію придбання палива для атомних електростанцій», - сказав Яценюк.

За його словами, подовжений контракт із Westinghouse дозволяє диверсифікувати джерела постачань ядерного палива в Україну й підвищує її незалежність.

«Тепер ми додатково закуповуємо в Westinghouse паливо, що збільшує енергетичну незалежність України», - підкреслив прем'єр-міністр.

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Як повідомляв УНІАН, у середині квітня Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і Westinghouse домовилися про продовження діючого контракту на постачання палива для українських атомних станцій до 2020 року.

За умовами договору, Westinghouse вироблятиме паливо для українських АЕС на своїх виробничих потужностях у місті Вестерос, Швеція.

Компанія планує завантажити ядерне паливо на блок №3 Южно-Української АЕС до 2015 року.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана, ціна американського ядерного палива є комерційною таємницею компанії, при цьому вона конкурентна з вартістю російського палива.

Довідка УНІАН. Тепловиділяючі елементи ТВЗ-W американської компанії Westinghouse використовуються на Южно-Українській атомній електростанції. У червні 2012 року під час планово-запобіжного ремонту на Южно-Українській АЕС було виявлено, що поставлені Westinghouse паливні елементи механічно пошкоджені і непридатні для подальшої експлуатації. Причиною відмови елементів визнані недоліки в їх конструкції.

Спільний аналіз характеру цих відхилень фахівцями ЮУАЕС і Westinghouse показав, що вони з’явилися у ході операцій із завантаження ТВЗ-W у ремонтний період 2011 року.