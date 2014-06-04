Shell призупинила розвідку сланцевого газу на Юзівському майданчику

Про це заявив голова фінансового підрозділу компанії Саймон Генрі, повідомляє Дело з посиланням на Bloomberg.

В якості причини призупинення він назвав побоювання за безпеку співробітників. Генрі також підкреслив, що компанія не виходить з проекту.

"Це не вихід, але ми беремо перерву для наших наземних операцій", - сказав топ-менеджер.

Читайте такожПутін анексував Крим через вуглеводні - The New York TimesShell веде розробку Юзівського майданчика - геологічної формації, яка розташована на території Донецької та Харківської областей. Перший газ компанія виявила на Павловсько-Світловському родовищі в Харківській області у жовтні 2013 року. Крім Shell, у сланцевих проектах в Україні зайняті Chevron і ExxonMobil.