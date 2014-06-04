Shell призупинила розвідку сланцевого газу на Юзівському майданчику
Компанія Royal Dutch Shell призупинила розвідку родовищ сланцевого газу на сході України.
Про це заявив голова фінансового підрозділу компанії Саймон Генрі, повідомляє Дело з посиланням на Bloomberg.
В якості причини призупинення він назвав побоювання за безпеку співробітників. Генрі також підкреслив, що компанія не виходить з проекту.
"Це не вихід, але ми беремо перерву для наших наземних операцій", - сказав топ-менеджер.
Читайте такожПутін анексував Крим через вуглеводні - The New York TimesShell веде розробку Юзівського майданчика - геологічної формації, яка розташована на території Донецької та Харківської областей. Перший газ компанія виявила на Павловсько-Світловському родовищі в Харківській області у жовтні 2013 року. Крім Shell, у сланцевих проектах в Україні зайняті Chevron і ExxonMobil.