«Газпром» для порятунку «Південного потоку» готовий його будувати за свій рахунок

«Газпром» готовий обійтися без зовнішнього фінансування при будівництві газопроводу «Південний потік», заявив журналістам заступник голови правління концерну Олександр Медведєв, пишуть "Ведомости".

«Якщо ви мені скажете - а ви готові до найважчого варіанта? Так, готові. Але хочуть позбавити банківські інститути можливості заробляти гроші і мати мінімальні ризики - добре. Давайте спробуємо. Але це буде дурниця з дурниць. Нісенітниця», - заявив Медведєв.

Читайте такожЄврокомісія закликала Болгарію зупинити будівництво "Південного потоку"Болгарське агентство Focus News повідомило у вівторок, 3 червня, що Єврокомісія почала розслідування у відношенні Болгарії у зв'язку з будівництвом сухопутної частини «Південного потоку».

У березні генеральний директор італійської Eni (учасник проекту) Паоло Скароні передрік «Південному потоку» похмуре майбутнє. На його думку, влада Європи може поставити під питання дозвіл на будівництво газопроводу, крім того, в дію вступить конкурент - Трансадріатичний газопровід (TAP), по якому у Європу піде газ з Азербайджану, з родовища Шах-Деніз. У вівторок, 3 червня, агентство Reuters повідомило, що Total і E.On виходять з проекту TAP.

Читайте такожЄС буде блокувати «Південний потік» до зміни позиції Росії щодо УкраїниПроектна компанія «Південного потоку» South Stream Transport AG планувала до кінця поточного року залучити проектне фінансування на будівництво першої та другої ниток морської ділянки газопроводу. У першій половині 2015 р. планувалося підписання контрактів на постачання і укладання труб третьої-четвертої ниток. Повідомлялося, що бюджет морської ділянки «Південного потоку» - 10 млрд євро, з яких 30% планується забезпечити за рахунок акціонерного фінансування, а 70% - за рахунок проектного фінансування.

Газопровід «Південний потік» потужністю 63 млрд куб. м повинен пройти в обхід України через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи. Щодо сухопутної частини проекту, то Росія вже підписала міжурядові угоди з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією і Хорватією. Будівництво «Південного потоку» почалося 7 грудня 2012 р. в районі Анапи. За планом комерційні поставки повинні початися в I кварталі 2016 р., а на повну потужність проект вийде в 2018 р.

Акціонерами компанії South Stream Transport B.V. є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EDF (по 15% кожна).