Кабмін уже сьогодні може вирішити питання створення в «Нафтогазі» двох компаній

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у рамках реформи енергетичного сектору запропонував Кабінету міністрів ухвалити рішення про реорганізацію національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і створення на її базі двох компаній - з транзиту і зберігання газу.

Як повідомив на засіданні уряди Яценюк, «Нафтогаз» при цьому займатиметься лише реалізацією газу в Україні.

«Я хотів би, щоб ми сьогодні ухвалили рішення про реформування української енергетичної системи, а саме НАК «Нафтогаз України». Пропонується таке рішення: НАК «Нафтогаз України» займатиметься виключно реалізацією природного газу», - сказав Яценюк.

«Створюється публічне акціонерне товариство «Українська газотранспортна система», яке, відповідно до європейського законодавства, займатиметься виключно транспортуванням природного газу, і створюється публічне акціонерне товариство «Українські газові сховища», яке займатиметься зберіганням природного газу», - додав прем'єр.

За його словами, реорганізація «Нафтогазу» дозволить Україні розпочати перехід до європейських стандартів енергетичного ринку.

«Йдеться про перший реальний крок, про повну адаптацію українського енергетичного сектору до вимог Третього енергетичного пакету», - відзначив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, 3 червня у Верховній Раді Яценюк повідомив про плани реорганізації НАК «Нафтогаз України», яку необхідно виконати у рамках участі в Енергетичній хартії, Енергоспівтоваристві. При цьому Яценюк відзначив, що Україна пропонує спільний проект з експлуатації і модернізації газотранспортної системи, до якого буде залучено європейські і американські інвестори.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій компанії «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».