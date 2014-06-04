Україна і Росія обговорять ціну на газ без участі Європи

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан журналістам перед засіданням уряду.

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"Сьогодні переговори тривають, за наполяганням російської сторони, переговори переведені в двосторонній формат щодо ціни. При цьому переговори проходять між «Нафтогазом» і «Газпромом», це було наполягання «Газпрому». Переговори ведуться в Берліні", - сказав він та додав, що за планом переговори продовжаться до 9 червня.

За словами Продана, Україна пропонує російській стороні пакетне врегулювання газового питання.

"Україна чітко заявила на переговорах про необхідність пакетного врегулювання - це ціна на газ 268,5 дол. за тисячу кубометрів газу, після цього вирішується питання оплати відповідної заборгованості, яка теж має бути перерахована і за 2013 рік за ціною 268,5 дол.", - зазначив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, під час переговорів, які відбулися між Україною, Росією та Європейською комісією з газових питань у Брюсселі 2 червня, сторони не досягли остаточних домовленостей щодо спірних питань. Російська сторона наполягає на повному погашенні НАК «Нафтогаз України» заборгованості за листопад-грудень у розмірі 1 млрд 451 млн дол. і оплати за газ, спожитий в квітні-травні.

З огляду на те, що українська сторона почала виплачувати борги, «Газпром» відклав введення передоплати за поставки газу до 9 червня. Одночасно «Нафтогаз» відтермінував подачу позову до Стокгольмського арбітражного суду.

Тим часом , Європейська комісія наполягає на довгостроковому вирішенні питання. Зокрема, європейський комісар з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер сподівається, що сторони зможуть домовитися щодо ціни на газ на період до червня 2015 року. Він повідомив, що ціна буде більше, ніж 286 дол., але менше, ніж 485 дол.