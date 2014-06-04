Українці не відчують підвищення тарифів на електроенергію - експерт

Населення не відчує підвищення тарифів на електроенергію на 10-40% з 1 червня, адже для більшості споживачів підвищення буде мінімальним, проте українцям слід готуватися до подальшого підвищення цін на електрику.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив на прес-конференції директор Фонду екологічних інвестицій Олексій Хабатюк.

«Зараз сталося підвищення тарифів для населення. Заявлено 10-40%, але реально це буде 11-12% у загальному обсязі... Реально для споживача буде мінімальне підвищення. Якщо він використовує 150 кіловат на місяць, то платить приблизно 40 гривень в місяць. Тепер заплатить на 10% більше, тобто на 4 гривні. Споживач не відчує цього», - сказав Хабатюк.

Погодився з ним і був присутній на прес-конференції екс-міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко.

«Для основної маси споживачів тарифи на електроенергію зростуть на 10%. А ті, хто споживає більше, - це в основному індивідуальні котельні - для них до 40%», - зазначив він.

Водночас і Кучеренко, і Хабатюк, висловили припущення, що нинішнє підвищення тарифів на електроенергію є перевіркою того, якою буде реакція суспільства на такі заходи.

«Мені здається, що уряд ось цими 10-40 відсотками зробило пробу, яка дозволяє подивитися на реакцію суспільства», - сказав Хабатюк.

До того ж Кучеренко додав, що незабаром на українців чекає більш істотне підвищення.

Як повідомляв УНІАН, з 1 червня Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики підвищила тарифи на електроенергію для побутових споживачів (населення) на 10-40% залежно від обсягів її споживання.

Максимальне зростання тарифів на електроенергію для населення на 40% торкнеться тільки тих, хто споживає понад 800 кВт/год на місяць.

За розрахунками комісії, запропоноване підвищення тарифів призведе до збільшення місячних витрат на оплату електроенергії в наступних розмірах: за умови споживання в місяць 50 кВт/год - на 1 грн, 150 кВт/год - на 4 грн, 300 кВт/год - на 12 грн, 500 кВт/год - на 23 грн, 800 кВт/год - на 40 грн, 1000 кВт/год - на 116 грн.

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