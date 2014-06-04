Кабмін ухвалив рішення розділити «Нафтогаз» на дві компанії

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про реформування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» зі створенням на її базі двох компаній, які відповідають за транзит і зберігання газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання Кабміну заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Так, рішення ухвалене. Будуть створено дві акціонерні компанії 100% державні, 100% у власності держави. Ці компанії працюватимуть як незалежний апарат», - сказав Продан.

Також він уточнив, що ці компанії працюватимуть за європейськими правилами.

«Мають бути ухвалені певні законопроекти, які виконуватимуть вимоги третього енергетичного пакета для посилення незалежності апарату газотранспортної системи… Це постанова», - відзначив Продан.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк запропонував Кабміну в рамках реформи енергетичного сектора створити дві компанії на базі "Нафтогазу". Яценюк повідомив, що «Нафтогаз» при цьому займатиметься лише реалізацією газу в Україні. За його словами, буде створено публічне акціонерне товариство «Українська газотранспортна система», яке відповідно до європейського законодавства займатиметься лише транспортуванням природного газу, і публічне акціонерне товариство «Українські газові сховища», яке займатиметься зберіганням природного газу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій компанії «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».