Shell спростовує інформацію про призупинення розвідки газу на сході України

Компанія Shell в Україні не призупиняла розвідку Юзівського родовища газу (Донецька і Харківська області).

Про це заявили УНІАН у прес-службі компанії Shell в Харківській і Донецькій областях, коментуючи інформацію про нібито призупинення компанією робіт у цих регіонах.

«Плани компанії з розробки газу ущільнених пісковиків в Україні залишилися незмінними. Зараз триває перший підготовчий етап, який називається базова оцінка стану навколишнього середовища на Юзівській ділянці. Її почали в грудні 2013 року, і вона досі триває. До її закінчення не можуть бути розпочаті ніякі практичні роботи», - повідомили в прес-службі компанії.

У компанії уточнили, що вчорашню заяву голови фінансового підрозділу компанії Shell Саймона Генрі неправильно зрозуміли.

Як повідомила вчора, 3 червня, низка українських ЗМІ з посиланням на інформагентство Bloomberg, глава фінансового підрозділу компанії Shell Саймон Генрі нібито сказав, що компанія Royal Dutch Shell призупинила розвідку родовищ сланцевого газу на Юзівській площі. Причиною призупинення він назвав побоювання за безпеку співробітників.

Генрі також підкреслив, що компанія виходить з проекту. "Це не вихід, але ми беремо перерву для наших наземних операцій", - зазначив він.

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Довідка УНІАН. 24 січня 2013 р. компанія Shell, ТОВ «Надра Юзівська» і уряд України підписали угоду про розподіл продукції (УРП) на розвідку, розробку і видобуток вуглеводнів на Юзівській ділянці. Юзівський ділянка знаходиться в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території Донецької і Харківської областей.

