Експорт російської нафти до Європи скоротився

Водночас постачання Чорним морем до середземноморських європейських країн знизилося на 10,7%, пишуть "Ведомости".

За словами аналітиків, таке сильне зниження експорту в порівнянні з торішнім рівнем викликано слабким попитом з боку НПЗ в Європі. Вони відчувають труднощі через високі витрати і низькі ціни на мазут і дизельне паливо.

Минулого тижня знижка на поставку нафти Urals до Північно-Західної Європи порівняно з Brent збільшилася до $2,59 за 1 бар. на тлі слабкого попиту європейських нафтопереробників.

У звіті Energy Aspects сказано, що відбулося поєднання двох факторів. Після закінчення техобслуговування російських НПЗ на ринку з'явилося багато дизельного палива і мазуту, через що ціни на них знизились. Крім цього високі ціни на нафту могли змусити європейські НПЗ знизити переробку нафти.

«Повернення російських НПЗ тільки погіршило ситуацію, в Європі виявився надлишок продукції», - зазначає Energy Aspects. Агентство також очікує, що найближчим часом збережеться знижувальний тиск на ціни мазуту і дизельного палива.

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Крім цього, в останні роки Росія збільшила експорт нафти в Азії, де Китай став переробляти більше нафти. Деякі учасники ринку пов'язують зміна напрямку експорту з геополітичною напруженістю між Росією і Заходом через приєднання Криму і ситуації на Україні. Але аналітик Barclays Мисвин Махеш вважає, що це швидше «структурний зсув» напрямки експорту нафти, а не «тактичний хід».

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Крім того, збільшився експорт нафти з Іраку, Мексики та Колумбії в Європу. Зазвичай сорти нафти з Латинської Америки поставлялися в США. Але через сланцевий бум в цій країні постачальникам нафти довелося шукати альтернативних покупців.