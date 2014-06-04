Французи хочуть від "Газпрому" зниження ціни на газ

Французька GDF Suez SA, оператор найбільшої в Європі газотранспортної мережі, планує наступного року переглянути контракт про купівлю газу у "Газпрому", щоб піти від прив'язки цін на газ до нафти. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на Bloomberg.

"Цього року ми ведемо переговори з деякими компаніями, але наступного року переговорів буде більше. Немає іншого рішення, крім як поступово перейти на ринковий підхід за нашими довгостроковими контрактами", - сказав віце-президент компанії Жан-Франсуа Сіреллі. Він додав, що переговори з "Газпромом" можуть бути вже в 2015 році.

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GDF Suez має право на регулярній основі коректувати свої контракти з "Газпромом", але не частіше, ніж раз у два роки.

У серпні 2013 року компанії завершили переговори щодо перегляду цінових умов контракту на постачання газу.

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Як повідомлялося раніше, GDF Suez планує переглянути цінові умови контрактів з "Газпромом", алжирської Sonatrach і норвезької Statoil.

Росія, Алжир і Норвегія - найбільші постачальники газу для GDF.

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