Кабмін протягом місяця подасть у Раду законопроект про реформу «Нафтогазу»

Законопроект про створення двох компаній на базі Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» буде подано до парламенту упродовж місяця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у ході засідання уряду міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Законопроект буде упродовж місяця підготовлено. Він має ширше значення. Це ті зміни до законодавства, особливо зміни закону про ринок газу, які необхідні з імплементацією Третього енергетичного пакету», - сказав Продан.

Він також пояснив, що «Нафтогаз» залишиться компанією, яка поставлятиме і купуватиме газ на зовнішніх ринках.

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«У місячний термін ми повинні підготувати відповідні зміни», - додав Продан.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України сьогодні, 4 червня, ухвалив рішення про реформування НАК «Нафтогаз України» із створенням на її базі двох компаній, які відповідатимуть за транзит і зберігання газу.