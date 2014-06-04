Імпорт газу до України цього року може становити 25-27 млрд кубів

Обсяг імпорту газу в Україну у 2014 році може становити 25-27 млрд кубометрів, тоді як у 2013 році Україна імпортувала близько 28 млрд куб. м газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав після засідання Кабінету міністрів міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

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«Загальний обсяг імпорту, який може бути у балансі, - 25-27 млрд куб. м газу », - сказав Продан.

Він додав, що частина імпорту газу може бути отримана за реверсними поставками.

Як повідомляв УНІАН, Україна за січень-квітень 2014 року збільшила імпорт природного газу, більш як 95% якого припадає на російське паливо, на 2,3% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 8,753 млрд куб. м.

Після зміни української влади у лютому поточного року Росія ухвалила рішення анулювати всі досягнуті раніше газові домовленості. Тому з 1 квітня ціна на російський газ для України становить близько 480 дол. за 1 тис. кубометрів .

За даними «Газпрому», заборгованість «Нафтогазу України» за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, Україна визнає наявність боргу у розмірі 2,2 млрд дол. (786 млн з яких вже сплачено) за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом » ціни на газ до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів.

За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, якщо «Нафтогаз» і «Газпром» у результаті переговорів не досягнуть угоди з урахуванням вимог України щодо ціни на газ, Україна буде змушена направити позов до Стокгольмського арбітражного суду.

За даними Міненерговугілля, Україна у 2013 році скоротила імпорт газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.