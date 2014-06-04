Єврокомісія дала Болгарії місяць на відповідь щодо "Південного потоку"

В Європейській комісії протягом місяця очікують відповіді уряду Болгарії на звернення Брюсселя призупинити будівництво "Південного потоку” і нагадують про необхідність виконувати європейські закони.

Як передає кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це на брифінгу повідомив представник ЄК Антуан Коломбані (Antoine Colombani), коментуючи на прохання журналістів заяву продовжувати будівництво, яка була озвучена найбільшою в Болгарії партією соціалістів.

„Ми просили керівництво Болгарії призупинити проект, поки в Європейській комісії продовжується дискусія, і наша позиція залишається незмінною. 2 червня ми відправили офіційне повідомлення болгарському керівництву, зараз вони мають один місяць на відповідь”, - деталізував він.

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Відповідаючи на уточнююче питання, якою буде позиція Єврокомісії, якщо Болгарія, не зважаючи на прохання ЄС, буде продовжувати будівництво, Коломбани зауважив, що Софія повинна відповідати європейському законодавству і виконувати необхідні процедури. „Ми впевнені у тому, що Болгарія повинна призупинити будівництво трубопроводу Південний потік. Ми почали процедуру – направили листа, і ми вважаємо, що Болгарія повинна відповідати європейським законам”, - наголосив представник ЄК.

Як відомо, 2 червня Брюссель запропонував Софії призупинити будівництво „Південного потоку” на болгарський ділянці. Офіційна причина – невідповідність проекту третьому енергетичному пакету.