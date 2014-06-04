Україна вимагає від Росії скасувати штрафи за недобір газу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» пропонує російському газовому монополісту - компанії «Газпром» виключити з чинного газового контракту норму, яка забороняє реекспорт російського газу «Нафтогазом».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам під час засідання уряду міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

"Норма про реекспорт - одна з вимог, і вона є у наших пропозиціях", - сказав Продан.

Крім того, він повідомив, що Україна також вимагає скасувати штрафи за недобір газу за принципом «бери або плати».

Як повідомляв УНІАН, «Газпром » з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу в Україну. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року. При цьому очільник російського газового монополіста - компанії «Газпром» Олексій Міллер заявляє, що до 7 червня борг України за поставлений газ досягне 5,2 млрд дол.

Під час переговорів, що відбулися між Україною, Росією та Європейською комісією з газових питань у Брюсселі 2 червня, сторони не досягли остаточних домовленостей щодо спірних питань.

Україна визнає наявність боргу у 2,2 млрд дол. (786 млн з яких вже сплачено) за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом » ціни на газ до 268, 5 дол. за 1 тис. кубометрів.

З огляду на те, що українська сторона почала виплачувати борги і переговори тривають, «Газпром» відклав до 9 червня введення передоплати за поставки газу.

Крім того, досягнуто домовленість про те, що передоплати для України за газ за червень не буде.

Разом з тим, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, якщо «Нафтогаз» і «Газпром» у результаті переговорів не досягнуть угоди з урахуванням вимог України щодо ціни на газ, Україна буде змушена направити позов до Стокгольмського арбітражного суду.