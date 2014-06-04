"Газпром" відклав термін переведення України на передоплату до 10 червня





Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації "Газпрому" за підсумками переговорів у Берліні голови правління ВАТ «Газпром» Олексія Міллера і голови НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Читайте такожУкраїна вимагає від Росії скасувати штрафи за недобір газу

"На зустрічі обговорювалося широке коло питань двосторонньої співпраці в газовій сфері. На прохання української сторони крайній термін врегулювання проблем із платежів перенесено на 10 червня у зв'язку з тим, що 9 червня в Україні - вихідний день", - говориться в повідомленні.

У "Газпромі" відзначили, що загальна заборгованість України за поставлений російський газ становить 4,455 млрд дол.: 1,454 млрд дол. - за листопад-грудень 2013 року і 3 млрд дол. - за квітень-травень 2014 року.

Наголошується, що, відповідно до контракту, через неплатежі було ухвалено рішення перевести «Нафтогаз України» на передоплату з початку червня цього року. 2 червня НАК погасив заборгованість за I квартал 2014 року, перерахувавши 786 млн. дол. У зв'язку з цим переведення на передоплату було відкладено до 9 червня.