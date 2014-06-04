Переговори з Росією стануть більш ефективними після подачі позову на "Газпром" - експерт

Україні варто подати позов до Стокгольмського арбітражного суду, який уряд вже підготував, на російського газового монополіста компанії «Газпром», після чого переговори України з Росією щодо ціни газу і умов його постачання будуть більш ефективними, ніж зараз.

Про це сказав журналістам колишній радник президента України з енергетичних питань Богдан Соколовський.

«Сьогодні в Стокгольмі можна апелювати до того, що у нас є форс-мажорні обставини - війна. По-друге, ми платимо вище середньоринкової ціни за європейськими масштабами», - сказав Соколовський.

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Він повідомив, що подав позов до стокгольмського суду, Україна не закриває можливості вести подальші переговори з Росією, при цьому українські аргументи в газовому питанні будуть більш вагомими.

«Це тільки додатковий аргумент у переговорах з Росією», - підкреслив експерт.

Водночас Соколовський зазначив, що в разі досягнення домовленостей, позов можна буде забрати.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на постачання газу Україні. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року. При цьому глава російського газового монополіста компанії «Газпром» Олексій Міллер заявляє, що до 7 червня борг України за поставлений газ досягне 5,2 млрд дол.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. (786 млн з яких вже сплачено) за постачання газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова оплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

У ході переговорів, які відбулися між Україною, Росією та Європейською комісією щодо газових питань в Брюсселі 2 червня, сторони не досягли остаточних домовленостей щодо спірних питань.

Зважаючи на те, що українська сторона почала виплачувати борги, а переговори тривають, «Газпром» відклав до 9 червня введення попередньої оплати за постачання газу.

Крім того, досягнута домовленість про те, що передоплати за газ для України за червень не буде.

Водночас, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, якщо «Нафтогаз» і «Газпром» в результаті переговорів не досягнуто угоди з урахуванням вимог законодавства України щодо ціни на газ, Україна буде змушена направити позов у Стокгольмський арбітражний суд.