Баррозу: «Південний потік» має відповідати європейським правилам на 100%

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, виступаючи в середу на прес-конференції, Баррозу заявив: „Європейська Комісія гарантуватиме, що всі енергетичні проекти в ЄС, такі як «Південний потік», на 100% відповідають європейським правилам енергетичної конкуренції, державних закупівель і так далі”.

Він нагадав, що ЄК вже почала відповідну процедуру проти Болгарії, запропонувавши Софії призупинити будівництво газопроводу на своїй ділянці через те, що «Південний потік» не відповідає вимогам Третього енергетичного пакету ЄС. „Це значить, що ми серйозні. Така ж процедура буде застосована до інших країн, якщо деякі з перешкод щодо нашого внутрішнього ринку не будуть усунуті”, - попередив Баррозу.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Брюссель запропонував Софії призупинити будівництво „Південного потоку” на болгарський ділянці. Офіційна причина – невідповідність проекту Третьому енергетичному пакету.

3 червня в ході виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що європейські країни повинні заблокувати будівництво газопроводу "Південний потік", що йде в обхід України.

«Ми закликаємо Європейський Cоюз заблокувати «Південний потік». Україна надійний транзитер. Ми виконуємо свої зобов'язання, якщо Росія не заважатиме», - сказав Яценюк.

Він наголосив, що проект будівництва газопроводу «Південний потік» не має нічого спільного з розбудовою системи енергобезпеки в Європі. «Ми вважаємо проект «Південний потік» - це проект, який має на меті збільшити енергозалежність Європи і виключити Україну із загальної енергетичної політики з ЄС. Це проект, який посилить позиції російського "Газпрому" в Європі. Він не має нічого спільного з політикою енергобезпеки в Європі», - сказав глава уряду.

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Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект російської компанії «Газпром» із будівництва газопроводу в обхід України потужністю 63 млрд куб. м газу щорічно. Планується, що він проходитиме через Чорне море до країн Південної й Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту й виключення транзитних ризиків. Початок поставок по газопроводу заплановано на кінець 2015 року, вихід на повну потужність - у 2018 році.

Планувалося, що морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від російського узбережжя до Болгарії. Загальна довжина чорноморської ділянки становитиме понад 930 км, максимальна глибина - понад 2 км.

Сухопутна ділянка газопроводу довжиною близько 1455 км пройде територією Болгарії, Сербії, Угорщини та Словенії до Італії. Від основного маршруту будуть побудовані відведення до Хорватії та Сербії.

Наприкінці 2011 року Росія досягла домовленості з Туреччиною про отримання остаточного дозволу на будівництво газопроводу «Південний потік» у турецькій винятковій економічній зоні в Чорному морі.