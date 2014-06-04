Україна імпортувала ядерного палива на $284 млн





Про це повідомляє Міністерство доходів і зборів України. При цьому Міндоходів не наводить порівняльних даних за аналогічний період 2013 року.

Згідно з повідомленням, у травні Україна імпортувала ядерного палива на 114,9 млн. дол.

При цьому в повідомленні наголошується, що імпорт зазначеної продукції здійснювався винятково з РФ.

Як повідомляв УНІАН, Україна має намір знизити залежність від поставок ядерного палива від російської компанії ТВЕЛ завдяки продовженому контракту з американською компанією Westinghouse на поставки палива до 2020 року.

За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, продовжений контракт із Westinghouse дозволяє диверсифікувати джерела поставок ядерного палива до України і підвищує її незалежність.

Згідно з умовами договору, Westinghouse вироблятиме паливо для українських АЕС на своїх виробничих потужностях у місті Вестерос, Швеція.

Компанія планує завантажити ядерне паливо на блок №3 Южно-Української АЕС до 2015 року.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні. На компанію покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх атомних електростанцій країни.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками.

За даними Міністерства доходів і зборів, Україна за 2013 рік скоротила імпорт ядерного палива порівняно з 2012 роком на 0,6% - до 619,749 млн. дол. з 623,526 млн. дол.