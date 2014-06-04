«Укрінтеренерго» постачає електроенергію до окупованого Криму за ринковими цінами

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» з 1 червня розпочало поставки електроенергії електропередавальним підприємствам, що провадять діяльність на окупованій території Автономної Республіки Крим, за двосторонніми договорами купівлі-продажу. Зокрема, був укладений договір на постачання електроенергії з ДТЕК «Крименерго».

Про це повідомляється на сайті підприємства.

«Укрінтеренерго» закуповує електроенергію на оптовому ринку електроенергії України за встановленим НКРЕ тарифом, на рівні не нижче, ніж оптова ринкова ціна. Середній обсяг щомісячного споживання електроенергії в АР Крим складає 462 млн кВт.г.

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«Вся електроенергія постачатиметься за ринковими цінами як для комерційних споживачів. Перехід з 01.06.2014 р. на новий формат постачання електроенергії на окуповану територію АР Крим дозволить Україні до кінця року заощадити близько 1,6 млрд грн. у вигляді дотацій», - зазначив в.о. директора ДПЗД «Укрінтеренерго» Володимир Зіневич.