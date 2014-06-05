Німеччина має намір зняти заборону на видобуток сланцевого газу в піку Росії

Німеччина може зняти заборону на фрекінг (технологія гідророзриву пласта при видобутку сланцевого газу - ред.) в 2015 році, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

Таким чином, Берлін піде назустріч тим, хто заявляє про необхідність знизити енергозалежність від Росії і посилити конкуренцію з американськими виробниками.

Читайте такожУкраїна зможе відмовитися від російського газу - ПорошенкоЗаявки на фрекінг будуть вивчатися на предмет екологічних наслідків у межах нового законодавства, яке обговорить німецький уряд до літніх канікул. Подробиці про це законодавстве наводяться у листі міністра економіки Німеччини Зігмара Габріеля, керівника бюджетного комітету бундестагу.

Читайте такожТуск: події в Україні прискорять створення європейського энергосоюзаУ посланні говориться, зокрема, що дозволи на здійснення фрекінгу будуть видавати регіональні водоохоронні органи. Інші вимоги до процесу подачі заявок розглядаються, зауважив Ґабріель. У районах, де якість води знаходиться під офіційним захистом, технологія гідророзриву пласта буде заборонена.