"Нафтогаз" чекає на зустрічні пропозиції з боку "Газпрому"

"Нафтогаз" і "Газпром" під час зустрічі у Берліні обговорювали можливі параметри «пакетної угоди», підготовка якої розпочалася в рамках тристоронніх переговорів за участі представників Європейської Комісії. Зокрема, розглядалися пропозиції української сторони щодо внесення змін до існуючого контракту купівлі-продажу природного газу.

Про це повідомляється на сайті НАК «Нафтогаз України».

Наразі НАК «Нафтогаз України» чекає на зустрічні пропозиції з боку ВАТ «Газпром». Сторони також домовилися, що у випадку, якщо компромісу не буде досягнуто до 6 червня, то сплата непогашенних рахунків за поставлений природний газ відбудеться не раніше 10 червня поточного року.

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Як повідомляв УНІАН, 30 травня «Нафтогаз України» перерахував «Газпрому» 786,3 млн. дол. США за природний газ, імпортований у лютому-березні 2014 р., повністю сплативши поставки природного газу в Україну за І квартал 2014 р. за ціною 268,5 дол. США за тис. куб. м, яка не оспорюється Компанією.