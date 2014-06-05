Ціни на нафту обвалилися на тлі ситуації в Україні

На світових торгах у четвер, 5 червня, нафта дешевшає на тлі статданих зі США і зниження напруги в Україні, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подешевшали на $0,16, до $108,24 за барель, раніше знизившись до мінімальної з 12 травня позначки $108, а ф'ючерси на WTI з поставкою в липні подешевшали на $0,33, до $102,31 за барель.

Обраний президентом України Петро Порошенко обговорює з США, Канадою та Євросоюзом план відновлення миру в Україні.

Читайте такожПорошенко не виключає, що може зустрітися з Путіним в НормандіїЯк вважають експерти, ситуація в Україні поліпшується, тому ціни на нафту навряд чи зростуть. Різниця в цінах двох еталонів може скоротитися до $3,30 за барель до кінця червня, якщо запаси нафти на розподільчому центрі в американському Кушинга продовжать знижуватися.

Запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 3,4 мільйона барелів, за даними Управління енергетичної інформації, при прогнозі зниження на 300.000 барелів. Але запаси все одно тримаються поблизу верхньої межі типового для цього часу року діапазону, і вони навряд чи покажуть значне сезонне зменшення у червні-липні у зв'язку зі значним обсягом видобутку в країні, говориться в звіті BNP Paribas.

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