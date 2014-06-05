Путін вирішив допомогти «Газпрому» коштами з бюджету

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду опрацювати питання докапіталізації «Газпрому», пишуть "Ведомости".

«Ми давно проводимо роботу з диверсифікації маршрутів поставок енергоресурсів і домоглися тут помітних результатів», - заявив Путін. Він нагадав про недавній контракт на $400 млрд на поставку газу в Китай. "Таким чином, наше пріоритетне завдання - забезпечити відповідною інфраструктурою стратегічний вихід ПЄК в східному напрямі, що забезпечує експорт країни в Азіатсько-Тихоокеанський регіон", - сказав президент і доручив уряду і Мінфіну "подумати над можливістю докапіталізації "Газпрому" на обсяг вартості будівництва нової інфраструктури".

Читайте такожГазовий контракт з Китаєм лише підкреслює слабкість Росії - ЗМІПутін додав, що інвестиції можна залучати за допомогою партнерів по проекту, і навіть нагадав, що «Газпром» отримає аванс під постачання газу. Але і бюджет міг би теж допомогти «Газпрому», «тим більше, що в сучасному світі це нескінченне нарощування золотовалютних резервів теж несе в собі певні ризики». «Але у всякому разі про це можна подумати, маючи на увазі, що контракт є довгостроковим і вже абсолютно точно окупним. Це вже нікуди не дінеться», - підсумував Путін.

Читайте також"Газпром" відклав термін переведення України на передоплату до 10 червняПодробиць докапіталізації поки немає, уряду тільки належить обговорити її параметри, сказав «Відомостям» один з учасників засідання.

Чиновник Росмайна каже, що з його відомством попередньо це питання не обговорювалося. Доручення президента стало сюрпризом і для високопоставленого співробітника Мінфіну. За його словами, витрати на це в проекті федерального бюджету на 2015-2017 роки передбачити важко. І без цих витрат бюджету не балансується.

Для поставок газу в Китай «Газпрому» необхідно $55 млрд. Це не тільки будівництво трубопроводу «Сила Сибіру» протяжністю 4800 км, але і освоєння Ковиктинського і Чаяндинського родовищ. «Газпром» попередньо погодив отримання від CNPC передоплати на $25 млрд. Контракт передбачає початок поставок газу з 2018 р., але допускає можливість відстрочки на два роки за ініціативою однієї із сторін.