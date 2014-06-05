«Карпатигаз» інвестує 1,2 млрд гривень у збільшення видобутку газу

Компанія «Карпатигаз» планує в цьому році інвестувати близько 1,2 млрд грн у проекти зі збільшення видобутку газу в рамках спільної діяльності з найбільшим газовидобувачем в Україні - державною компанією «Укргазвыдобуванння».

Про це повідомив журналістам під час круглого столу фінансовий директор компанії «Карпатигаз» Артур Сомов.

«Тільки цього року ми плануємо інвестувати близько 1,1-1,2 млрд грн на придбання обладнання, будівництво газокомпресорних станцій», - сказав Сомов.

Він зазначив, що цього року компанія планує запустити 9 дожимних газокомпресорних станцій, що дозволить зберегти видобуток газу на високому рівні.

Сомов також повідомив, що «Карпатигаз» у 2013 році видобув 680 млн куб. м газу, зазначивши при цьому, що через надмірну бюрократизацію та корупцію в державних органах компанії минулого року не вдалося запустити заплановану кількість компресорних станцій.

«Насправді, якби нам не заважали останні два роки, то ми могли б вийти на 1-1,1 млрд кубометрів на рік», - сказав фіндиректор.

За його словами, через це фактично 0,5 млрд куб. м газу Україні довелося купувати не у вітчизняних газовидобувників, а у Росії.

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Довідка УНІАН. Компанія «Карпатигаз» є дочірньою компанією шведської Misen Energy АВ.

«Карпатигаз» разом зі шведською Misen Enterprises AB є учасником договору про спільну діяльність з "Укргазвидобування" і модернізує її діючі свердловини. При цьому газ, видобутий понад норму, зазначену в договорі, розподіляється між учасниками спільного договору.

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«Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління: ГПУ «Шебелінкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування».

100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».



