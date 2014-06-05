Україна скасувала мита при експорті газу в Європу

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення зміни до пункту 9 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (№ 2471а).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 254 із 342 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено встановити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють експорт, крім експорту до країн - членів Енергетичного співтовариства: газу, природного газу в газоподібному стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 35% митної вартості таких товарів, але не менш як 400 грн за тисячу кубометрів; природного газу у скрапленому стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 35% митної вартості таких товарів, але не менш як 400 грн за одну тонну, якщо більші розміри не встановлені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Довідка УНІАН. Україна підписала протокол про приєднання до Європейського енергетичного співтовариства 24 вересня 2010 року і стала повноправним членом цієї організації з 1 лютого 2011 року.

Учасниками Енергетичного співтовариства є ЄС, Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Румунія, Сербія, Хорватія, Чорногорія та сторони, що приєдналися.

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Завдання Енергетичного співтовариства полягає в організації зв'язків між сторонами і створенні правової та економічної бази стосовно енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, створенні стабільної регуляторної та ринкової структури, здатної залучати інвестиції в газові мережі, генеруючі потужності, мережі передачі та розподілу так, щоб усі сторони мали доступ до стабільного та постійного енергопостачання.