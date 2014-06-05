Баррозу вже вірить, що Україна і Росія вирішать газові питання

Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу впевнений, що Україна та Росія знайдуть вирішення спірним газовим питанням.

„Є впевненість в енергетичних відношеннях між Україною та Росією. Якщо немає такої впевненості, як ми це бачили у минулому, можуть бути наслідки. Ми залишаємося відданими пошуку рішення, і як я сказав вчора, це (рішення) – можливо”, - сказав Баррозу у четвер в Брюсселі на прес-конференції, передає власний кореспондент УНІАН.

Він нагадав, що Європейська Комісія відіграє активну роль у пошуку такого рішення. „Комісар (з енергетичних питань) Еттінгер зробив деякі пропозиції, і я вірю, що можливо. Як ви знаєте, Україна сплатила певну важливу суму, а Росія погодилася обговорювати майбутню ціну на газ. Обидві сторони також домовилися не йти в арбітраж і також погодилися з тим, а це дуже важливо, що поки така дискусія продовжується, переривання постачання газу Україні не буде”, - перерахував Баррозу досягнуті домовленості.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв провів переговори в Берліні з головою правління «Газпрому» Олексієм Міллером, у результаті яких було вирішено перенести термін переведення України на передоплату за поставки російського газу з 9 на 10 червня.

5 червня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за підсумками переговорів, що завершилися 4 червня в Берліні, очікує від російського газового монополіста «Газпром» зустрічної пропозиції щодо внесення змін до існуючого контракту купівлі-продажу природного газу, повідомляється на офіційному сайті компанії.

За даними компанії, сторони домовилися, що у випадку, якщо компроміс не буде досягнутий до 6 червня, то оплата непогашених рахунків за поставлений природний газ відбудеться не раніше 10 червня цього року.

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Нагадаємо, «Газпром» із квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні. В результаті цього ціна на російський газ із квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів із 268,5 дол. у першому кварталі цього року. При цьому голова російського газового монополіста компанії «Газпром» Олексій Міллер заявляє, що до 7 червня борг України за поставлений газ досягне 5,2 млрд дол.

27 травня голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що «вікно для переговорів» щодо ціни на газ для України відкриється лише після погашення накопиченого боргу, можливе зниження ціни за рахунок скасування експортного мита, як це було відповідно до Харківської угоди.

30 травня управління зв'язків із громадськістю НАК "Нафтогаз України" повідомило, що перерахувало "Газпрому" 786,3 млн дол. у рахунок оплати за природний газ, імпортований у лютому-березні 2014 року за ціною 286,5 дол. за тисячу кубометрів, яку НАК не оспорювала.

У свою чергу, європейський комісар із енергетичних питань Гюнтер Еттінгер зазначає, що ціна на російський газ для України буде вища, ніж 268 дол., але нижче, ніж 485 дол. за тис. кубометрів.