Сенат США розгляне питання про послаблення енергозалежності України від РФ

Американський сенатор Едвард Макі в четвер вніс до Сенату США законопроект, покликаний послабити енергозалежність України від Росії з допомогою модернізації опалювальної інфраструктури та газовидобувного обладнання, передає агентство Рейтер.

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Документ, поданий сенатором-демократом, передбачає, що держдепартамент США, агентство з міжнародного розвитку (USAID) та Експортно-імпортний банк в два рази розширять пакет коштів, виділених на реорганізацію української енергосистеми. Зокрема, USAID в рамках законопроекту з 2015 по 2017 рік зможе щорічно надавати Києву 10 мільйонів доларів, повідомляє РИА Новости.

На думку агентства, навіть якщо дана ініціатива буде схвалена в сенаті з демократичною більшістю, її чекає невизначене майбутнє в палаті представників, де переважають представники Республіканської партії.