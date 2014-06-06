Ціни на нафту ростуть на тлі ситуації в Україні

На світових торгах у п'ятницю, 6 червня, ціни на нафту Brent ростуть, але завершать торги зниженням другий тиждень поспіль через хороше постачання ринку і ослаблення напруженості в Україні, передає Reuters.

Читайте такожОбама пригрозив РФ подальшою ізоляцією: "Часи імперій вже в минулому"Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,11, до $108,90 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,08, до $102,56 за барель.

Як відзначають аналітики, напруженість між Москвою і Києвом трохи спала після виборів в Україні. Президент США Барак Обама порадив російському лідерові Володимиру Путіну визнати нову владу України, вступити з нею в діалог і припинити "провокації" вздовж українського кордону під загрозою нових санкцій з боку "Великої сімки".

Читайте такожПосол Росії Михайло Зурабов повертається на роботу в УкраїнуЄвропейський центральний банк знизив процентні ставки і оголосив про додаткові заходи пом'якшення грошово-кредитної політики для запобігання дефляції. Новини про заходи центробанку єврозони і підвищення запасів нафти в США сприяли зростанню націнки на Brent до американського еталону West Texas Intermediate (WTI) до $6 за барель з місячного мінімуму в четвер.

Ціна WTI може почати знижуватися, оскільки високий рівень завантаження американських НПЗ означає, що переробка нафти навряд чи підвищиться, різниця в цінах двох еталонів може збільшитися до $10 за барель.