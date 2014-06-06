«Газпром» хоче ліквідувати «РосУкрЕнерго»

Як повідомляє РИА Новости, на розгляд виноситься питання "про погодження позиції холдингу щодо голосування його представників в органах управління компанії Rosukrenergo AG з питання ліквідації компанії Rosukrenergo AG".

"Газпром" до 2009 року постачав газ в Україну через швейцарську Rosukrenergo за такою схемою: Rosukrenergo купувала у "Газпрому" близько 60 мільярдів кубометрів газу на рік, потім на кордоні Росії і України продавала трохи більше 50 мільярдів кубометрів "Нафтогазу", а інше експортувала в Європу. Відповідно, "Нафтогаз" платив Rosukrenergo, а Rosukrenergo - "Газпрому".

Після підписання довгострокових контрактів у січні 2009 року "Газпром" і "Нафтогаз" перейшли на роботу без посередників, і Rosukrenergo почала заперечувати право власності на 11 мільярдів кубометрів газу в Стокгольмському арбітражі. Суд зобов'язав "Нафтогаз" повернути швейцарському трейдеру вилучені в січні 2009 року 11 мільярдів кубометрів газу і передати як неустойку ще 1,1 мільярда кубометрів.

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Крім того, на засіданні ради директорів "Газпрому" 17 червня передбачається розгляд питання про внесення вкладу в додатковий капітал компанії South Stream Transport B.V (оператор морської ділянки газопроводу "Південний потік") та про участь у її спостережній раді глави "Газпрому" Олексія Міллера і членів правління російського газового холдингу Олександра Медведєва та Віталія Маркелова.

